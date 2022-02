Президентът на Международния олимпийски комитет Томас Бах официално закри XXIV Зимни олимпийски игри в Пекин. На церемония на Националния стадион в китайската столица, познат като "Птиче гнездо", бе сложен край на Игрите, които се проведоха в периода 4-20 февруари.

"Благодаря, Китай. Скъпи спортисти, през последните 16 дни се възхищавахме на вашето изключително представяне. Бяхме дълбоко трогнати как пожелавате успех и аплодирате вашите конкуренти, за да постигнат те най-доброто от себе си. Вие не само се уважавахте, подкрепяхте се взаимно, прегърнахте се, дори страните ви да са разделени от конфликт. Преодоляхте тези различия, демонстрирайки, че в олимпийската общност всички сме равни, независимо как изглеждаме, откъде идваме или в какво вярваме. Тази обединяваща сила на олимпийските игри е по-силна от тези, които искат да ни разделят", каза във финалната си реч Бах.

Преди това той и президентът на Китай Си Цзинпин дадоха начало на церемонията, която бе далеч по-скромна от откриващата. Събитието започна с изпълнение на химна на Китай "Марш на доброволците", след което дойде ред на терена да излязат спортистите. Те бяха в доста съкратен брой, като България не бе представена от нито един състезател, тъй като всичките ни 15 атлети вече си тръгнаха от Пекин. Церемонията продължи с награждаване на победителите в масовия старт при жените и мъжете в ски бягането - Терезе Йохауг (Норвегия) и Александър Болшунов (Руски олимпийски комитет).

✨The road to achieving #Olympics dreams requires so much passion, dedication, and hard work. All #Beijing2022 Olympians deserve our utmost respect. Congratulations to you all for making your dreams come true. 💪🏅#BingDwenDwen #ClosingCeremony



📸GettyImages pic.twitter.com/IsxvRjB3WT — Beijing 2022 (@Beijing2022) February 20, 2022

Последва песен и награждаване на олимпийските доброволци от новия член на МОК, представител на спортистите - Мартен Фуркад (Франция). Той бе избран заедно с шведката Фрида Хансдотер да представлява спортистите в МОК. Церемонията продължи с изпълнение на химна на Гърция, родината на олимпийските игри, след което последва предаване на щафетата от кмета на Пекин към кметовете на Милано и Кортина д'Ампецо, където ще се проведе следващата Зимна олимпиада.

Зрителите чуха олимпийския и италианския химн, след което бе представена емблемата на Игрите след четири години, които ще бъдат открити на стадион "Син Сиро" в Милано и ще завършат на "Арена диВерона". Последва реч на президента на Организационния комитет за Игрите в Пекин Цай Чи.

"През изминалите 16 паметни дни най-добрите състезатели в света дадоха блясък на Игрите. Тяхната обща страст и мечти направиха приятелството по-силно. Те показаха, че човечеството винаги може да докаже, че сме по-бързи и по-силни, когато сме заедно. Безкрайно се гордея с всички, които посветиха себе си на Игрите. Олимпиадата в Пекин открива нова ера в зимните спортове. Олимпийският дух ще живее завинаги", каза той.

След силно политическата реч на Бах, която косвено засегна конфликта между Русия и Украйна, президентът на МОК обяви XXIV Зимни олимпийски игри за закрити. Последва представяне на знамената за всички 91 участници в Пекин, след което олимпийският огън бе угасен. Церемонията завърши с впечатляващо шоу с фойерверки.

XXV Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо ще се проведат в периода 6-22 февруари 2026 година.