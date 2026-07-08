Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че действащата Конституция не предоставя на Министерството на правосъдието правомощия по отношение на освобождаването или дисциплинарната отговорност на конституционните съдии, като подчерта, че Конституционният съд е независим орган извън съдебната система.

Повод за коментара му станаха въпроси, свързани със статута на конституционните съдии и възможностите за търсене на отговорност при съмнения за поведение, което би могло да накърни авторитета на институцията. „Конституционният съд не е част от съдебната система. Това е независима институция“, заяви Найденов по време на брифинг.

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Той отбеляза, че изискванията към конституционните съдии са дори по-високи от тези към магистратите в съдебната власт, но съществува нормативен пропуск по отношение на основанията за тяхното освобождаване.

„Изискванията към конституционните съдии са сходни, а в определени отношения и по-завишени спрямо тези за обикновените магистрати. За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии“, посочи министърът.

По думите му при съдиите, прокурорите и следователите законът предвижда дисциплинарна отговорност, включително освобождаване от длъжност при действия, които уронват престижа на съдебната власт. Подобен механизъм обаче не е разписан за членовете на Конституционния съд.

„Когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на дисциплинарни наказания, включително освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционните съдии липсва“, обясни Найденов.

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Запитан дали Министерството на правосъдието има възможност да влияе върху подобни процедури, министърът беше категоричен, че действащата конституционна рамка не му дава такива правомощия. „Към настоящия момент, при действащата конституционна уредба, министърът на правосъдието няма отношение към тези въпроси“, заяви той.

На въпрос дали от морална и етична гледна точка има лично мнение по казуса, Найденов отказа да коментира хипотези и подчерта, че ще се произнесе единствено на базата на установени факти. „Като министър на правосъдието не мога да си позволя да боравя с предположения. Мога да коментирам само факти. Когато фактите бъдат изцяло изяснени, тогава мога да взема отношение“, каза още той.

Министърът на правосъдието Николай Найденов отказа да прогнозира какво решение ще вземе Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по искането му за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, срещу която е образувано дисциплинарно производство.

По думите му решението е изцяло в правомощията на кадровия орган на прокуратурата, а като страна по производството той не счита за редно да коментира предварително възможния изход.

„Действително в момента тече или предстои да започне заседанието. Направил съм своето искане и като страна в това производство не бих искал предварително да изказвам очаквания. Мотивирал съм искането си и считам, че то е основателно, но Прокурорската колегия е органът, който трябва да се произнесе“, заяви Найденов.

Той подчерта, че ще коментира случая едва след като бъде взето официално решение. „Едва след като колегията се произнесе, ще мога да коментирам. Не мисля, че преди това следва да давам каквито и да било оценки“, каза министърът.

Запитан за мотивите си, Найденов обясни, че искането за временно отстраняване е продиктувано от необходимостта дисциплинарното производство да протече без съмнения за влияние върху неговия ход. „Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъдат изяснени обективно и безпристрастно действията, които са предмет на дисциплинарното производство, тя не следва да заема тази длъжност“, заяви той.

Според министъра съществува риск заеманата ръководна позиция да създаде предпоставки за въздействие върху работата на подчинени магистрати и върху дейността на самата прокуратура.„Не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява евентуално влияние върху свои колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи“, аргументира се Найденов.

Целия брифинг гледайте във видеото.