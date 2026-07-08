Върховният административен съд потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което е разрешено предварителното изпълнение на обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в трета зона на София. Това съобщи заместник-кметът по направление „Околна среда“ инж. Николай Неделков.

По думите му решението дава възможност на Столичната община да пристъпи към подписване на договор с избрания изпълнител. „Това ясно показва, че за съда здравето на хората и чистотата на града са много над икономическите интереси на жалбоподателите“, заяви Неделков.

Той уточни, че през следващите дни общината ще изпрати писмо до спечелилото конкурса дружество ДЗЗД „Чиста София“, което трябва да представи необходимите документи за сключването на договора.

Заместник-кметът призна, че в район „Слатина“ все още има затруднения с обслужването, но ситуацията в районите „Подуяне“ и „Изгрев“ вече се подобрява.

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Според него предложените от новия изпълнител цени са по-ниски. За битовото сметосъбиране цената е намалена до 134 евро, а за събирането на едрогабаритни отпадъци е под 100 евро.

Неделков даде информация и за останалите зони в столицата. За първа и седма зона процедурите все още са в етап на прекратяване и обжалване от участниците в конкурса, поради което почистването продължава по анексирани договори с досегашните изпълнители. Той отбеляза, че на този етап няма конкретен срок за приключване на процедурите.

За втора и пета зона има действащи дългосрочни договори, а за четвърта зона общината очаква решение на Административния съд по жалба срещу предварителното изпълнение на обществената поръчка. Договорите за осма и девета зона изтичат през следващото лято.

От своя страна директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов заяви, че от 1 юли е въведена временна организация с временни договори, които осигуряват сметосъбирането в районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“. „Постепенно компенсираме дефицита на услуги“, каза той.

Коджахристов съобщи още, че през юни Столичният инспекторат е наложил санкции за над 100 000 евро на фирмите, извършващи сметосъбиране и сметоизвозване в София. По думите му това представлява увеличение с над 50% спрямо санкциите, наложени през същия период на миналата година.