Започва същинският, втори ден на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток - инициатива, която Иран отказва да приеме.

Срещата на върха на НАТО в Турция - кои са основните теми в дискусиите

В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският - Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана, в момент, в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове.

Страната ни е представлявана от премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началника на отбраната.

Редактор: Цвета Лазаркова