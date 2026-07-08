Снимка: БГНЕС/ЕПА
-
Бюджетите за 2026 г. влизат за обсъждане в парламентарните комисии
-
Прокурорската колегия на ВСС ще обсъди временното отстраняване на Емилия Русинова
-
Правната комисия обсъжда преминаване към изцяло машинно гласуване
-
Проф. Пиргова: Едва ли е толкова лесно да се поиска оставка на конституционен съдия
-
Вежди Рашидов: Радев не е виновен за първоначалния договор с "Боташ"
-
Велизар Шаламанов за срещата на върха на НАТО: Очаквам европейската част на алианса да стане още по-силна
Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток
Започва същинският, втори ден на срещата на върха на НАТО в Анкара.
Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток - инициатива, която Иран отказва да приеме.
Срещата на върха на НАТО в Турция - кои са основните теми в дискусиите
В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският - Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана, в момент, в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове.
Страната ни е представлявана от премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началника на отбраната.Редактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни