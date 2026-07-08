Датският министър-председател Мете Фредериксен отново заяви на срещата на върха на НАТО в Анкара, че Гренландия „не е за продан“, в отговор на новите изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Чух какво каза американският президент вчера и смятам, че позицията на САЩ по този въпрос, за съжаление, е много ясна. Нашата позиция обаче е също толкова ясна още от самото начало: Гренландия категорично не е за продан“, посочи Фредериксен пред журналисти при пристигането си на срещата.

Дания: Суверенитетът на Гренландия не подлежи на преговори

В Анкара Доналд Тръмп повтори, че според него автономната датска територия трябва да бъде „контролирана от САЩ“, макар този път да не отправи заплахите, които направи в началото на годината.

В началото на годината Алиансът беше разтърсен от сериозно напрежение, след като Тръмп заяви, че не изключва възможността САЩ да поемат контрола над Гренландия, включително със сила, тъй като островът е от ключово значение за американската сигурност.

По-късно той се отказа от тази реторика и през януари обяви, че е постигнал рамково споразумение за Гренландия с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, без да разкрие подробности.

Фредериксен подчерта, че всички съюзници трябва да уважават правото на жителите на Гренландия на самоопределение.

„Надяваме се всички, включително всички съюзници, да уважават правото на гренландците на самоопределение. Ние сме суверенна държава и се нуждаем от уважение към нашата териториална цялост и суверенитет“, подчерта тя.

Датският премиер определи член 5 от Вашингтонския договор на НАТО, който предвижда взаимна отбрана при нападение срещу държава членка, като „гаранцията“ за сигурността на съюзниците.

Попитана за честите съмнения, изразявани от Доналд Тръмп относно ангажимента на САЩ към този член, Фредериксен отговори: „Не съм чула Съединените щати да заявяват, че не са ангажирани със спазването на член 5."

Редактор: Цветина Петрова