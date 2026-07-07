Снимка: БГНЕС
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Това стана след смяна на ръководството на държавните радио и телевизия
Унгарската обществена телевизия временно спря новинарската си емисия. Това стана след смяна на ръководството на държавните радио и телевизия.
Правителството обяви, че започва реформа на обществените медии. Целта е те да станат „независими и надеждни“. Премиерът Мадяр заяви, че така се спира пропагандата, която според него е била налагана по времето на Виктор Орбан.
Петер Мадяр планира да спре новините по обществената телевизия
Зрителите на основния канал М1 видяха черен екран с послание и извинение за „лъжите“ през последните години. От медийната група съобщиха, че програмата ще бъде възстановена по-късно, но без новинарски емисии.Редактор: Ина Григорова
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