Унгарската обществена телевизия временно спря новинарската си емисия. Това стана след смяна на ръководството на държавните радио и телевизия.

Правителството обяви, че започва реформа на обществените медии. Целта е те да станат „независими и надеждни“. Премиерът Мадяр заяви, че така се спира пропагандата, която според него е била налагана по времето на Виктор Орбан.

Петер Мадяр планира да спре новините по обществената телевизия

Зрителите на основния канал М1 видяха черен екран с послание и извинение за „лъжите“ през последните години. От медийната група съобщиха, че програмата ще бъде възстановена по-късно, но без новинарски емисии.

Редактор: Ина Григорова