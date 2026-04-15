Снимка: AP Photo/Denes Erdos
Победителят в изборите планира и гаранции на сигурността на доставките на гориво
Победителят на изборите в Унгария и лидер на десноцентристката партия ТИСА Петер Мадяр заяви, че неговото бъдещо правителство ще спре излъчването на държавната медийна компания, ще приеме нов медиен закон, ще създаде нов медиен регулатор и ще гарантира свободата на медиите, след като кабинетът му поеме властта, предаде Ройтерс.
„Всеки унгарец заслужава една обществена медия, която говори истината“, каза Мадяр в интервю за държавното радио „Кошут“.
Подобен пост написа Мадяр и в социалната мрежа Х.
After a year and a half, I am back in the "public" television studio. We have just witnessed the last days of a propaganda machine.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 15, 2026
After the formation of the TISZA government, we will suspend the news services of the “public” media until its public service character is restored. pic.twitter.com/KW6UQsKzJP
Мадяр също така заяви, че ще трябва да проведе разговори с ръководството на унгарската петролна компания МОЛ и че най-важната задача през следващите няколко седмици ще бъде да се гарантира сигурността на доставките на гориво.
Петер Мадяр поиска оставката на унгарския президент
Партията на Мадяр ТИСА спечели убедителна победа на изборите в неделя, с което сложи край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан.
