Лидерът на първата политическа сила в Унгария и бъдещ премиер Петер Мадяр съобщи, че новият парламент ще бъде свикан в началото на май.

Той разкри още, че е провел лична среща с президента на страната Тамаш Шуйок, по време на която е настоял за неговата оставка, без да дава допълнителна информация за разговора.

Съкрушителна загуба на Виктор Орбан, опозиционната "Тиса" на Петер Мадяр печели изборите в Унгария

Шуйок става президент на Унгария през 2024 година, след като е избран от парламента като независим кандидат, подкрепян от управляващата коалиция на „Фидес“ и Християндемократическата народна партия.

Очаква се свикването на новото Народно събрание да даде начало на значими политически промени, слагайки край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

През изминалия уикенд партията ТИСА печели убедително парламентарните избори в Унгария, като резултатът е определян като исторически политически обрат и край на дългогодишното управление на Орбан. Опозицията получи достатъчно силен мандат за съставяне на ново правителство и конституционно мнозинство, а самият премиер призна поражението си още в изборната нощ.

