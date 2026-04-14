Вероятният бъдещ премиер на Унгария Петер Мадяр заяви, че Вишеградската група може да бъде разширена, като към нея се присъединят Хърватия, Словения и Австрия, а в перспектива и Румъния, което на практика би удвоило размера на регионалния формат, предаде хърватската новинарска агенция ХИНА.

На пресконференция в понеделник Мадяр посочи, че подобно разширяване би засилило икономическото и политическото сътрудничество в Централна Европа. Вишеградската група, създадена през 1991 г. от Унгария, Полша, Чехия и Словакия, има за цел да насърчава свободната търговия, развитието на инфраструктурата и координацията в енергийния сектор, припомня хърватската агенция.

Победителят на парламентарните избори в Унгария коментира и двустранните отношения с Хърватия, като определи влошаването им като "историческо престъпление" на предишното правителство, ръководено от Виктор Орбан. По думите му спорът между хърватската компания ИНА (INA) и унгарската МОЛ (MOL) има дългогодишен характер, като все още не е изплатено обезщетението, присъдено на унгарската страна от международни съдилища.

По отношение на вътрешнополитическия контекст той коментира, че карти на "Велика Унгария", каквито има в офиса на Виктор Орбан, са широко разпространени в страната, като подчерта, че това отразява историческа памет, а не ревизионизъм.

