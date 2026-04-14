Двамата са обсъдили неотложни приоритети
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че е разговаряла с победителя в парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр и че трябва да се работи бързо за въвеждането на реформите, необходими за отблокирането на средствата от Европейския съюз за тази страна, предаде „Ройтерс“.
„Обсъдихме неотложните приоритети“, заяви Фон дер Лайен в публикация в X.
Съкрушителна загуба на Виктор Орбан, опозиционната "Тиса" на Петер Мадяр печели изборите в Унгария
„Трябва да се работи бързо за възстановяване, превеждане в съответствие и реформи. Възстановяване на върховенството на закона. Привеждане в съответствие с нашите общи европейски ценности. И реформи, за да се отключат възможностите, предлагани от европейските инвестиции“, добави тя.
Урсула фон дер Лайен: Унгария избра Европа
I just spoke again with Prime Minister-elect @magyarpeterMP.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2026
Hungary has returned to the very heart of Europe, where it has always belonged.
This is, above all, a moment for the Hungarian people. For their voice, their dignity, and their future in a safe, prosperous Hungary…
Миналия месец Унгария заяви, че ще блокира жизненоважния заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро.
Редактор: Ивета Костадинова
