Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че е разговаряла с победителя в парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр и че трябва да се работи бързо за въвеждането на реформите, необходими за отблокирането на средствата от Европейския съюз за тази страна, предаде „Ройтерс“.

„Обсъдихме неотложните приоритети“, заяви Фон дер Лайен в публикация в X.

„Трябва да се работи бързо за възстановяване, превеждане в съответствие и реформи. Възстановяване на върховенството на закона. Привеждане в съответствие с нашите общи европейски ценности. И реформи, за да се отключат възможностите, предлагани от европейските инвестиции“, добави тя.

I just spoke again with Prime Minister-elect @magyarpeterMP.



Hungary has returned to the very heart of Europe, where it has always belonged.



This is, above all, a moment for the Hungarian people. For their voice, their dignity, and their future in a safe, prosperous Hungary… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2026

Миналия месец Унгария заяви, че ще блокира жизненоважния заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро.

Редактор: Ивета Костадинова