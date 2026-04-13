Съкрушителна загуба на досегашния премиер Виктор Орбан на изборите в Унгария. Опозиционната коалиция „Тиса“ печели квалифицирано мнозинство в бъдещия парламент. Управлявалият 16 години Орбан призна поражението си още в неделя вечерта.

Избирателната активност в страната беше много висока - почти 80 процента. Гласувалите 6 милиона унгарци масово избраха промяната. „Благодаря ви, че повярвахте, че това може да бъде направено. Благодаря ви, че повярвахте, че можем да променим съдбата си. Унгария отново ще бъде силен съюзник на Европейския съюз и НАТО“, заяви пред събралото се множество на площата в Будапеща лидерът на "Тиса" Петер Мадяр.

Мадяр: Унгария не е ничий васал, освободихме родината от Орбан

За разлика от Виктор Орбан, Мадяр не разчиташе в кампанията си на поредица от спектакли във външната политика. Той говореше за конкретни проблеми на хората - високите цени, влошеното качество на здравеопазването и остарялата система на образованието.

За Орбан изборите на 12 април бяха истинско фиаско. Партията му „Фидес“ имаше 135 депутати. В следващия парламент ще има 55. „Резултатите от изборите са болезнени, но ясни. Отговорността и възможността за управление не се дава на нас. Вече поздравих победителя“, заяви той в неделя вечер.

Иронично е, че Мадяр и „Тиса“ използваха изработената от „Фидес“ и Орбан изборна система в Унгария, за да го разгромят на изборите. „Фидес“ на два пъти променяше системата, за да може с малко мнозинство в общия вот да печели голямо мнозинство в парламента. Като част от елита на „Фидес“ в продължение на години, Мадяр знаеше как работи това. Той изгради правилната стратегия и с 53 процента от вота си осигури близо 70 на сто от депутатските места.

Мадяр не се разграничи от редица популистки позиции на „Фидес“, които унгарците харесват, а атакува основната слабост на управляващите - очевидната корупция. „Унгария вече няма да бъде страна, в която действията остават ненаказани. Тези, които крадяха, ще понесат последствията“, категоричен беше Мадяр.

Впечатление направи и това, че подкрепата от Съединените щати и Русия не донесе на Орбан резултат. Вашингтон се намеси пряко, като изпрати вицепрезидента Джей Ди Ванс да участва на митинг на „Фидес“ пет дни преди вота. Кремъл пък влезе в тона на Орбан с редица обвинения към опозицията – че Европейският съюз им помага и че искали да взривят газопровода от Сърбия.

При преброени 98,94% от бюлетините:

• „Тиса“ е първа сила в Унгария и ще получи 138 от 199 места в парламента - достатъчни, за да има конституционно мнозинство.

• Управляващата досега „Фидес“ на Виктор Орбан ще има само 55 места.

В парламента влиза и крайнодясната партия „Нашата родина“ с шестима представители.

Словашкият министър-председател Роберт Фицо, който беше ключов поддръжник на Виктор Орбан, поздрави Петер Мадяр и заяви, че е готов да си сътрудничи с него.

„Унгария, Европейският съюз и Полша са заедно отново“, написа в публикация в X полският премиер Доналд Туск. И добави на унгарски: „Руснаци, вървете си!“.

Володимир Зеленски също поздрави Петeр Мадяр за победата му и обеща да работи с него за по-силна Европа и за насърчаване на мира и сигурността.

Водещите руски телевизионни канали „Първи канал“ и „Россия-24“ отразиха резултатите от изборите в Унгария, като подчертаха, че „европейските ястреби“, заедно с „главата на киевския режим“, са работили неуморно за отстраняването на Орбан.

„Унгария избра Европа, Съюзът става по-силен“, написа и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тази победа показва привързаността на унгарския народ към европейските ценности и ролята на Унгария в Европа, заяви френският президент Еманюел Макрон.

"Победата на Петeр Мадяр показва, че демократичните общества все още са устойчиви на руската пропаганда", заяви от своя страна германският канцлер Фридрих Мерц.