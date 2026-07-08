Народното събрание преизбра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР). Той получава втори мандат на поста и ще го заема още пет години.

Предложението подкрепиха депутатите от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС и „Възраждане“. Против бяха единствено от „Демократична България“. От „Продължаваме промяната“ във вота участваха трима народни представители, двама от които се обявиха „за“ кандидатурата, а третият гласува с „въздържал се“. Изборът в пленарната зала премина почти без дебати.

Атанас Атанасов от ДБ каза от парламентарната трибуна, че "тази процедура е опорочена и то не заради друго, а защото има избран от МС изпълняващ функциите председател на ДАР, при условие, че тази длъжност не е била вакантна".

Костадин Костадинов от "Възраждане" каза от своя страна, че това е "плосък и низък опит да бъде принизена работата на една българска институция", затова те ще подкрепят втория мандат на Гечев.

Парламентът откри процедура за избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване“

На 2 юли Антоан Гечев беше изслушан от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Тогава той заяви, че една от насоките за развитие на ДАР е по-активното използване на виртуалното пространство за придобиване на информация за потенциални агенти, представляващи интерес.

Антоан Гечев е роден на 13 септември 1969 г. в град Ямбол. Средното си образование завършва в Техникум по електроника и автоматика „С. М. Киров“ с квалификация електротехник – оператор на промишлени роботи и ГАПС. Придобива магистърски степени през 1993 г. от Висш военен университет „Васил Левски" във Велико Търново и през 1998 г. от Военна академия „Г. С Раковски" в София. Завършил е и стратегически курс с квалификация „Изпълнение на ръководни дейности в системата за национална сигурност и отбрана" през 2018 г. във Военна академия „Г. С Раковски". Преминал е и редица специализирани курсове за повишаване на професионалната си квалификация по разузнаване и сигурност в САЩ, Израел, Федерална република Германия и др.

Гечев започва кариерата си като командир на разузнавателен взвод в танкова бригада, последвано от назначение като оперативен анализатор в бригада по електронно разузнаване. През 1998 г. започва работа в служба „Военна информация" към Министерство на отбраната (понастоящем служба „Военно разузнаване"), където последователно заема различни длъжности, включително заместник-директор на Службата. Има опит в сферата на дипломацията и взаимодействието със специалните и разузнавателни служби на партньорски държави и съответните структури на НАТО и ЕС, придобити при задграничните му мандати в службите на военния аташе в Гърция, Великобритания, Германия, Чехия и Италия.