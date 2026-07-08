Двама грузински граждани са задържани при специализирана полицейска операция във връзка със зачестилите кражби на пари от паркирани автомобили в Бургаско.

Около 9 ч. на 7 юли служители на отдел "Криминална полиция" са задържали в Ахелой 53-годишен грузински гражданин при опит за кражба от паркирана кола с руска регистрация.

При претърсване на използвания от задържания автомобил с грузинска регистрация , което прихваща сигнала от дистанционното управление на колата и предотвратява заключването му, без знанието на собственика.

Задържаха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център (СНИМКИ)

В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия в с. Равда е задържан и втори грузински гражданин – на 46 години. Той се е придвижвал с автомобил с грузинска регистрация. Според разследващите е съпричастен към извършените кражби, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева.

По случая е образувано бързо производство, допълниха от полицията.

Редактор: Дарина Методиева