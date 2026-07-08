Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) отправи препоръка към авиокомпаниите да не извършват полети над Иран и Ирак заради продължаващата нестабилност в региона и опасността от нови военни действия, предаде „Ройтерс”. Препоръката ще остане в сила до 31 август.

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Предишното предупреждение на EASA, чиято валидност изтече днес, обхващаше и Ливан. Освен това, европейската агенция препоръчваше на авиокомпаниите да проявяват повишено внимание при полети над Бахрейн, Кувейт, Израел, Йордания, Катар, Оман, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия.

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Решението идва на фона на изостреното напрежение в Близкия изток. През последните седмици регионът беше разтърсен от нападения срещу танкери в Ормузкия проток, последвани от военни удари между САЩ и Иран, което засили опасенията за сигурността на гражданската авиация.

Редактор: Иван Иванов