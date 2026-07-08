България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Според него форумът се провежда в ключов за Алианса момент, който преминава през сериозна трансформация, продиктувана от променената среда за сигурност. „Днешната среща на върха се провежда в един важен момент на дълбока трансформация на Алианса, който отразява необходимостта и амбицията на европейските държави членки да засилят своя принос към общите отбранителни способности на НАТО“, заяви Радев.

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Той посочи, че войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток са показали ясно необходимостта европейските страни да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност. „Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украйна и в Близкия изток, ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност, която изисква системни усилия“, подчерта министър-председателят.

По думите му България има все по-важна роля за сигурността в Черноморския регион, който остава стратегически за НАТО. „С укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет страната ни се превръща във важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион“, каза Радев.

Премиерът акцентира върху необходимостта инвестициите в отбраната да бъдат разглеждани в по-широк контекст от чисто военните способности. „Постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност“, отбеляза той.

Според Радев развитието на европейската отбранителна индустрия е от ключово значение за бъдещата конкурентоспособност и сигурност на континента. Той приветства провеждането на форум на отбранителните индустрии паралелно със срещата на върха.

„Много важно е, че днес се провежда и форумът на отбранителните индустрии, защото това дава възможност за преодоляване на фрагментацията в европейската отбранителна индустрия“, заяви премиерът.

По темата за подкрепата за Украйна Радев подчерта, че България ще продължи да оказва помощ, но в рамките на финансовите си възможности. „Редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна с финансова, медицинска, хуманитарна и военна помощ“, каза той.

В същото време министър-председателят отправи критики към предишни управления за състоянието на публичните финанси. „Всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитието на нашата икономика и за осигуряването на средства в бюджета“, заяви Радев.

Той беше категоричен, че подкрепата за Киев не трябва да бъде за сметка на социалните политики в България. „България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на своите възможности, без това да влияе върху социалните разходи. Трябва да отчитаме и големия дефицит, който ни завещаха предишните управления“, подчерта премиерът.

По време на изявлението си Радев коментира и темата за Гренландия, като заяви, че Европа трябва да защитава правото на населението на острова само да определя бъдещето си. „Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури възможности хората в Гренландия да се самоопределят“, каза той.

Според министър-председателя може да бъде намерено прагматично решение, което да отчита както интересите на местното население, така и съществуващите ангажименти в сферата на сигурността. „Гренландия и в момента предоставя възможност за базиране на военна техника и способности на своя територия, така че този процес може да бъде разширен“, посочи Радев.

Той изрази увереност, че спорът около острова няма да доведе до сериозна ескалация. „Не очаквам това да се случи и мисля, че Европа стои единна зад Дания по този въпрос“, заключи министър-председателят.

Премиерът Румен Радев призова за единство сред съюзниците, но и за по-внимателен подход към глобалните кризи, за да не се стига до допълнителна ескалация на конфликтите. „Смятам, че глобалните предизвикателства пред сигурността ни принуждават да останем единни. Нямаме друг избор, но трябва да бъдем разумни. Необходимо е да направим цялостна и задълбочена оценка на заплахите за сигурността и да отчитаме всички обстоятелства“, заяви той.

По думите му единството в НАТО и сред западните партньори трябва да бъде съпътствано от политика, насочена към деескалация на конфликтите. „Трябва да останем единни, но и да водим политика, която не води до ескалация - нито в Украйна, нито в Близкия изток, нито в други кризисни точки по света“, подчерта Радев.

Румен Радев се срещна с председателя на Военния комитет на НАТО

Коментирайки войната в Украйна, министър-председателят предупреди за рисковете от задълбочаване на конфронтацията между Запада и Русия. „Колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа срещу най-голямата ядрена сила в света, без да разполага с достатъчни способности за противодействие на най-новите руски оръжейни системи. Това значително увеличава риска от ескалация и от ответна реакция с ядрен елемент, което е изключително опасно“, заяви той.

Според Радев международната общност трябва възможно най-бързо да насочи усилията си към дипломатическо решение на конфликта. „Необходимо е да бъдат създадени условия за дипломация и мир възможно най-скоро. Трябва да работим за устойчив и справедлив мир, а не за разширяване на конфронтацията“, каза още българският премиер.

Днес започва същинският, втори ден на срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток - инициатива, която Иран отказва да приеме.

В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският - Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана, в момент, в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове.