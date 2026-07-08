Наземните радари са регистрирали рязка промяна в курса на самолета непосредствено преди той да изчезне

Властите в Пакистан започнаха мащабна спасителна акция, след като товарен самолет с петима души на борда изчезна от радарите по време на полет към Карачи.

Самолетът е летял от Шарджа в Обединените арабски емирства към най-големия пакистански град, когато екипажът е подал сигнал за проблем с навигационната система. Малко след това машината е започнала необичайно и бързо снижение, а връзката с диспечерските служби е била прекъсната.

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По данни на Пакистанската служба за гражданска авиация инцидентът е станал късно вечерта. Наземните радари са регистрирали рязка промяна в курса на самолета непосредствено преди той да изчезне от системите за проследяване.

Последният известен контакт е осъществен на около 287 километра западно от Карачи, над водите на Арабско море. След загубата на радиовръзка и радарен сигнал незабавно е започнала операция по издирване в района.

Самолетът е Boeing 737, използван за товарни превози от авиокомпанията K2 Airways, базирана в Карачи. На борда са се намирали петима членове на екипажа.

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Няма официална информация за съдбата на самолета и хората на борда. Причините за инцидента също остават неясни, като разследващите разглеждат всички възможни версии. Авиационните власти потвърдиха, че издирвателните действия в Арабско море продължават, а спасителните екипи се опитват да установят точното местоположение на изчезналата машина.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: "Асошиейтед прес"

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