Властите в Пакистан започнаха мащабна спасителна акция, след като товарен самолет с петима души на борда изчезна от радарите по време на полет към Карачи.

Самолетът е летял от Шарджа в Обединените арабски емирства към най-големия пакистански град, когато екипажът е подал сигнал за проблем с навигационната система. Малко след това машината е започнала необичайно и бързо снижение, а връзката с диспечерските служби е била прекъсната.

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The last radio transmission of the K2 Cargo plane that crashed in the sea west of Karachi….as an aviator it is absolutely heart breaking…. pic.twitter.com/4rUZNU1TnX — Fakhr-e-Alam S.I & S.E (@falamb3) July 8, 2026

По данни на Пакистанската служба за гражданска авиация инцидентът е станал късно вечерта. Наземните радари са регистрирали рязка промяна в курса на самолета непосредствено преди той да изчезне от системите за проследяване.

Последният известен контакт е осъществен на около 287 километра западно от Карачи, над водите на Арабско море. След загубата на радиовръзка и радарен сигнал незабавно е започнала операция по издирване в района.

Самолетът е Boeing 737, използван за товарни превози от авиокомпанията K2 Airways, базирана в Карачи. На борда са се намирали петима членове на екипажа.

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K2 Airways B737 Pakistan Cargo flight en route from Sharjah to Karachi, crashed in the Arabian Sea near Ormara, Subsequently, radar contact and communication were lost approximately 155 NM west of Karachi. pic.twitter.com/bpMhzCAYEe — Ciphar 1337 (@Callsign_Ciphar) July 7, 2026

Няма официална информация за съдбата на самолета и хората на борда. Причините за инцидента също остават неясни, като разследващите разглеждат всички възможни версии. Авиационните власти потвърдиха, че издирвателните действия в Арабско море продължават, а спасителните екипи се опитват да установят точното местоположение на изчезналата машина.

Редактор: Цветина Петкова