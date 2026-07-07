Марин льо Пен заяви, че ще се кандидатира за президентските избори във Франция през 2027 г. Лидерът на крайнодясната партия ще обжалва пред Върховния съд на страната присъдата за злоупотреба с държавни средства, която я задължава да носи електронна гривна в продължение на една година.

„Не мога да водя предизборна кампания с гривна. Искам да използвам всички правни възможности, за да защитя невинността си по това дело“, заяви тя пред френска телевизия.

Марин Льо Пен получи присъда, но запази шансовете си да влезе в битката за президентския пост

По-рано днес апелативният съд в Париж призна Льо Пен за виновна в злоупотреба с 2,8 млн. евро от фондове на ЕС в рамките на схема с фиктивни работни места, но постанови, че тя може да се кандидатира за президент, докато носи електронна гривна.

Сега тя ще отнесе делото пред най-висшия граждански съд на Франция – Касационния съд.

Редактор: Цвета Лазаркова