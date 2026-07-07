Тя ще обжалва днешната присъда на апелативния съд в Париж

Марин льо Пен заяви, че ще се кандидатира за президентските избори във Франция през 2027 г. Лидерът на крайнодясната партия ще обжалва пред Върховния съд на страната присъдата за злоупотреба с държавни средства, която я задължава да носи електронна гривна в продължение на една година.

„Не мога да водя предизборна кампания с гривна. Искам да използвам всички правни възможности, за да защитя невинността си по това дело“, заяви тя пред френска телевизия.

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По-рано днес апелативният съд в Париж призна Льо Пен за виновна в злоупотреба с 2,8 млн. евро от фондове на ЕС в рамките на схема с фиктивни работни места, но постанови, че тя може да се кандидатира за президент, докато носи електронна гривна.

Сега тя ще отнесе делото пред най-висшия граждански съд на Франция – Касационния съд.

Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: "Би Би Си"

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