Официалната резиденция на президента на Полша беше временно преименувана на „Дворец на хулиганите“ в Google Maps при координирана промяна на имената на редица известни обекти във Варшава, съобщи TVP World.

Промените се появиха в събота вечерта, 4 юли, като засегнаха Президентския дворец, Гроба на незнайния воин, Музея на Варшавското въстание, парк „Кралски бани“, както и други паметници, площади и обществени сгради. Част от официалните наименования бяха заменени с обидни или политически натоварени варианти.

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Според полските медии названието „Дворец на хулиганите“ вероятно препраща към информации, че президентът Карол Навроцки е участвал в организирано сбиване между футболни агитки преди около 17 години.

Все още не е ясно кой стои зад координираните промени. Полските власти започнаха разследване.

От Google съобщиха, че премахват неподходящите наименования, възстановяват оригиналните имена на обектите и блокират профилите, отговорни за редакциите. Компанията уточни, че макар потребителите да могат да предлагат промени в Google Maps, при обекти с обществено значение действат допълнителни механизми за защита.

Редактор: Ивета Костадинова