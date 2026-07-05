Седемнадесет автомобила бяха дарени в София на представители на Въоръжените сили на Украйна. Инициативата е на представители на „Легион Свобода на Русия“ - организация на руски граждани, които се противопоставят на режима на Владимир Путин и подкрепят Украйна във войната.

Сред пристигналите в България, за да получат автомобилите, са украински военнослужещи и доброволци. Те разказват, че на фронта превозните средства са жизненоважни - използват се за евакуация на ранени, доставка на храна, вода и оборудване, както и за поддържане на връзка между отделните части.

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Една от жените, пристигнали за дарението, разказва, че преди войната е имала салон за красота и е преподавала маникюр и педикюр. След началото на руската инвазия съпругът ѝ, руски гражданин, заминал на фронта и се присъединил към „Легион Свобода на Русия“. По-късно и тя самата се включила във военните действия, първо като доброволец, а след това като част от армията.

„Войната много рязко промени всичко. След две години като доброволец усетих, че съм изчерпала възможностите си и че по-добре се чувствам там, с момчетата на предната линия“, разказва тя.

Военнослужещите описват ситуацията на фронта като изключително тежка. По думите им липсват техника, хора и автомобили, а дроновете са превърнали войната в сблъсък на технологии. Един от тях обяснява, че превозните средства често издържат много кратко на бойното поле, защото стават мишена почти веднага.

Сред героите в разказа са и ранени украински бойци, които вече не могат да се върнат на фронта. Един от тях разказва, че е оцелял след директно попадение на 120-милиметрова мина в укритието му. Бил е с тежка черепна травма, месец в кома и два пъти в клинична смърт.

„Жив съм. Това е най-важното“, казва той.

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Друг ранен боец е бесарабски българин с позивна „Българ“. Той разказва, че е заминал доброволно на фронта, защото е искал да защити семейството си и страната, в която живее. След тежко раняване край Бахмут остава с метална челюст, без един бъбрек и далак, но казва, че е благодарен, че е оцелял и може отново да види близките си.

Дарението е координирано и с помощта на руснаци, които живеят в България и се противопоставят на режима в Москва. Един от представителите на „Легион Свобода на Русия“ обяснява, че крие лицето си, защото организацията е обявена в Русия за екстремистка и терористична.

„Ние сме лични врагове на Путин. Затова ни се налага да крием лицата си“, казва той.

По думите му в Русия има много хора, които не подкрепят войната, но се страхуват да изразят позицията си заради репресиите. Той твърди, че съпротивата срещу режима продължава и вътре в страната чрез саботажи срещу военна и транспортна инфраструктура.

Дарителите определят помощта за Украйна като начин руската агресия да бъде спряна далеч от останалата част на Европа. „По-добре е руското зло да бъде спряно там, в Украйна, отколкото да дойде тук и да се наложи ние да го спираме“, казва един от участниците в инициативата.

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Редактор: Цветина Петкова