Тази седмица в „Историите на Мария Йотова” ви представяме Татяна Станева - режисьорката на филма „Тя“. Историята започва като обикновен телевизионен репортаж за три украински жени, но войната променя всичко. Татяна решава да проследи живота им през четирите години на конфликта и създава документален филм, който показва ежедневието, страха и героизма на доброволците и техните близки.

Жените разказват за своите мечти и тревоги да съберат разпръснатите семейства, да създадат нов живот или просто да се върнат при родителите си. Татяна подчертава, че героизмът е и в малките действия - доставяне на храна, помощ на военните и подкрепа на близките на загиналите. Мъжете преминават от цивилни професии към военни задачи, преодолявайки страха и физическите предизвикателства на фронта.

"Любовта към хората и към Украйна е по-силна от страха. Тя кара хората да рискуват живота си, за да защитят ближния", споделя режисьорката.

