-
Христиана Тодорова - за силата и новите предизвикателства в спорта и живота
-
Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната
-
Спортни новини (01.03.2026 - обедна)
-
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
-
Рене Карабаш за номинацията за наградата „Букър” и пътя на романа „Остайница”
-
Япония посрещна Баба Марта с голям български фестивал в Токио
Татяна Станева проследява ежедневието, страха и смелостта на доброволците и техните близки по време на войната в Украйна
Тази седмица в „Историите на Мария Йотова” ви представяме Татяна Станева - режисьорката на филма „Тя“. Историята започва като обикновен телевизионен репортаж за три украински жени, но войната променя всичко. Татяна решава да проследи живота им през четирите години на конфликта и създава документален филм, който показва ежедневието, страха и героизма на доброволците и техните близки.
Жените разказват за своите мечти и тревоги да съберат разпръснатите семейства, да създадат нов живот или просто да се върнат при родителите си. Татяна подчертава, че героизмът е и в малките действия - доставяне на храна, помощ на военните и подкрепа на близките на загиналите. Мъжете преминават от цивилни професии към военни задачи, преодолявайки страха и физическите предизвикателства на фронта.
„Войната е навсякъде - и на 60 км от границата може да бъдеш ударен от дрон“: Ариан Шьомен с разкази от фронта в Донбас
"Любовта към хората и към Украйна е по-силна от страха. Тя кара хората да рискуват живота си, за да защитят ближния", споделя режисьорката.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни