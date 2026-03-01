Разследващият журналист и старши репортер на френския вестник „Льо Монд“ Ариан Шьомен даде специално интервю за NOVA, след като беше в България по покана на Френския институт, за да представи своя филм за украинския президент Володимир Зеленски. Тя заяви, че целта ѝ е да напомни защо темата за войната в Украйна не трябва да изчезва от новинарския дневен ред.

Тя отправи послание към зрителите, които смятат, че темата за войната им е омръзнала, с категорична позиция: „Бих казала, че е немислимо през 2026 година повече от половин милион души да са мъртви заради глупавата руска агресия. Ние сме в Европа в широкия смисъл на думата и не мога да приема, че нещо подобно може да бъде считано за нормално. Видях хора, които страдат за синовете си, за бебетата си, за бащите си. Преди 20 години много хора казваха, че това е краят на историята и краят на войните, а днес виждаме, че сме били неподготвени за подобна ситуация – възмутителна и напълно безумна“.

Брюксел отбеляза годишнината от началото на войната в Украйна с призиви за подкрепа

Шьомен разказа, че за първи път е отразявала войната в Украйна през май 2022 г., непосредствено след обсадата на Киев и разкритията за престъпленията в Буча.

„Заминах за там само няколко седмици след като светът разбра за престъпленията в Буча. Около него има малки села и там беше абсолютно същото. Посетих училища, в които руски войници бяха живели три или четири седмици по време на окупацията. Всичко беше разрушено. Хората плачеха, имаше толкова много изчезнали и никой не знаеше къде са телата им. Беше ужасяващо. Това беше първият път, когато бях на място, за да отразявам война, и не можех да повярвам на очите си“.

Тя разказа и за срещите си с семейства на загинали млади хора и за емоционалните моменти, които я белязват: „Срещнах родители, които ми разказаха как синът им е бил застрелян в двора на къщата им. Те плачеха, а когато си тръгвах, майката отиде да откъсне цветя и ми ги подаде. Тя ми каза: „Благодаря ви, че дойдохте в Украйна. Трябва да разкажете на света какво се случва“.

Журналистката посочи, че продължава да се връща в страната, включително в Донбас – регион, който според нея е символ на променената война.

„Когато слушах разговорите между Путин и Тръмп и всички говореха за Донбас, си казах, че това е петият път, в който идвам в Украйна, а не познавам Донбас. Заминах. Беше страшно, защото знаех, че свободната част на Донбас днес е само 20% от територията му. Мястото изглеждаше като територия, от която всички хора са избягали. Дроновете промениха тази война. Преди 2022 г. знаехме къде е фронтовата линия, а сега тя е навсякъде – дори на 60 километра от границата можеш да бъдеш улучен от дрон. Това е ужасяващо“.

Четири години от началото на войната в Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Тя описа и впечатленията си от Краматорск – място, което някога е било център на срещи между войници и техните семейства:

„Вътре в затворената гара има малко кафене. Там имаше жена, която готвеше сандвичи. Попитах я какво прави там, а тя каза: „На 47 години съм и нямам друго място, където да отида. Понякога идват войници от фронта и им давам храната си“. Тя беше сама в тази гара, всичко беше тихо, ден по-рано имаше обстрел на 100 метра и още се усещаше миризмата на взрив. Помислих си, че може би ще бъде последният човек там“.

По думите ѝ Донбас не е просто териториален въпрос, а символ на по-дълбок политически и исторически конфликт: „Много хора казват, че ако Донбас се даде на Русия, войната ще приключи. Но това е символ – не е просто територия“.

Шьомен разказа, че единственият момент, в който се е уплашила за живота си, е бил през 2024 г. в Харков: „Бях на Големия пазар и интервюирах младо момиче, когато започна силен обстрел. Тя хвана ръката ми и избягахме към метрото. Това беше единственият път, когато наистина се изплаших“.

Тя описа и впечатляващата практика в Лвов, където всеки ден в 9:00 часа настъпва минута мълчание: „В Лвов всички коли спират, автобусите спират, хората стават прави в кафенетата и на работните си места за една минута в памет на загиналите. Когато погребален кортеж преминава, хората коленичат. В планините дори в снега коленичат. Това е смразяващо“.

По отношение на информацията за жертвите тя заяви: „Не знам точния брой на загиналите нито в Русия, нито в Украйна. Броят е толкова голям, че е опасно да бъде обявен. Това е една от тайните на войната. Другият голям скандал ще бъде историята на отвлечените украински деца, изпращани в Русия“.

Украйна може да се съгласи на териториални отстъпки в замяна на бързо присъединяване към ЕС

Запитана дали краят на войната е близо, тя отговори предпазливо: „Всяка война има край, но не знам кога ще дойде. Надявам се да бъде добър за украинците, но не съм сигурна. Тръмп каза, че ще донесе мир, но не успя. Ще видим“.

Относно политическите процеси и влиянието на проруските партии в Европа тя предупреди за опасността от пропаганда: „Пропагандата в Русия е много силна и влиянието ѝ се разпространява. Това е много тревожно за Франция“.

Целия разговор гледайте във видеото.