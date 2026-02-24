Снимка: БТА/АП
Фасадите на сградите на евроинституциите бяха осветени в цветовете на украинското знаме
С извънредно пленарно заседание и серия от символични инициативи Брюксел отбеляза четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна. Европейският парламент заседава извънредно, а украинският президент Володимир Зеленски се обърна с реч към евродепутатите. В същото време председатели на Европейската комисия и Европейския съвет са на посещение в Киев.
Още от снощи основните сгради на европейските институции бяха осветени в цветовете на украинския флаг. Много политици също демонстрираха подкрепа със символи на Украйна.
Четири години от началото на войната в Украйна (СНИМКИ)
Посещението на европейските лидери в Киев първоначално трябваше да съвпадне с представянето на 20-ия пакет санкции срещу Русия. Той предвижда мерки срещу т.нар. „сенчест флот“ и структури, които подпомагат Москва да заобикаля вече наложените ограничения.
"Днес отдаваме почит на храбростта на украинския народ. Препотвърждаваме нашата конкретна подкрепа и отново поемаме ангажимент да вложим усилия за истински и траен мир", отбеляза председателят на европейския парламент Роберта Мецола.
Пакетът обаче не беше приет, след като Унгария наложи вето, към което се присъедини и Словакия. Двете държави аргументират позицията си с опасения около доставките по петролопровода „Дружба“, по който по изключение получаваха руски енергийни ресурси. Те обвиняват Киев в забавяне на технически решения - твърдение, което украинската страна отрича.
Лидерите на ЕС ще търсят изход от ситуацията, тъй като блокирането засяга не само новия санкционен пакет, но и договорената финансова помощ за Украйна в размер на 90 млрд. евро, предназначена да стабилизира страната и да предотврати финансова криза.
Годишнина от началото на войната: Европейските лидери продължават да подкрепят Украйна
Зеленски: Европа не е място за руските олигарси
В обръщението си към Европейския парламент президентът Володимир Зеленски отправи силен апел за продължаване на подкрепата за страната му.
„Руснаците трябва да научат, че Европа не е просто място за вилите на руските олигарси. Тя не е музей за руските официални лица, нито място за отдих на руските убийци“, заяви той.
Зеленски подчерта, че Европа е съюз на независими нации и милиони хора, които „не толерират унижението и няма да приемат насилието“. Той призова евродепутатите да продължат да защитават европейския начин на живот, да подкрепят Украйна и усилията за мирна дипломация.
„Всеки постигнат от вас резултат е линия, която Путин не може да премине“, заяви украинският президент.
Въпреки демонстрираната солидарност, разделението по въпроса за санкциите показва, че единството в ЕС остава под въпрос в ключов момент за войната и за бъдещата подкрепа към Киев.
