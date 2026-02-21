Украйна може да се съгласи на териториални отстъпки като част от бъдещо мирно споразумение с Русия, ако в замяна получи перспектива за ускорено присъединяване към Европейския съюз. Това съобщава германският вестник "Ди Велт", цитиран от УНИАН.

Според европейски представители Съединените щати, в ролята си на посредник, настояват за сценарий, при който Киев би получил членство в ЕС и гаранции за сигурност, а Русия - „значителна степен“ на контрол над Донбас. Дипломати в Брюксел посочват, че украинският президент Володимир Зеленски се нуждае от „реален коз за размяна“, за да осигури обществена подкрепа за евентуални териториални компромиси.

Обсъжданият вариант включва 2027 г. като възможност за присъединяване на Украйна към Европейски съюз. Източници в Брюксел обаче смятат, че по-реалистичен срок е периодът 2028–2030 г., като не очакват членство още през следващата година.

В публикацията се посочва, че формулата „териториална загуба срещу членство в ЕС и гаранции за сигурност“ се разглежда като възможен подход, свързван с визията на Доналд Тръмп за прекратяване на войната. Дипломати обаче подчертават, че ускорена процедура по присъединяване е трудно осъществима в рамките на съществуващите правила, тъй като Украйна все още изостава по ключови критерии като борбата с корупцията и върховенството на закона.

Редактор: Ралица Атанасова