Поредният кръг от преговорите за мир между Русия и Украйна приключи само след 2 часа. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия в умишлено забавяне на процеса. Според него има напредък, но преговорите остават трудни заради различията в позициите. Той определи темата с контрола на Запорожката атомна електроцентрала и окупираните от Русия територии като „чувствителна”.

Анализатори коментират, че надеждите за пробив в Женева са слаби. Русия категорично заявява исканията си – Украйна да отстъпи още територия, но украинците обаче твърдо отказват.

Първият ден от преговорите за мир в Украйна завърши с пълно мълчание и от трите страни. САЩ, Русия и Украйна проведоха редица срещи в Женева. Преговорите продължиха над шест часа и завършиха във вторник вечерта. Никой от участвалите не направи изявление, но руски медии пишат, че атмосферата е била напрегната.

Преди срещата американският президент Доналд Тръмп каза: „Украинците по-добре да дойдат бързо на масата за преговори“. Към това се прибавят изказванията на Володимир Зеленски, че върху Украйна се оказва натиск за отстъпки, а върху Русия - не.

Напрежението между САЩ и Украйна: Ще се стигне ли до мирно споразумение

Това кара наблюдатели да спекулират, че САЩ се опитват да постигнат напредък чрез притискане на жертвата на агресията. Смята се, че основната трудност е искането на Русия да получи частите от Донбас, които армията им не можа да завладее след 4 години бойни действия.

"Готови сме за бързо преминаване към споразумение за край на войната. Русия трябва да отговори на въпроса: какво всъщност иска? И ще има ли последствия от факта, че за тях ракети, дронове и фантастични разкази на историческа тематика имат по-голямо значение от реалната дипломация и устойчивия мир?”, ззапита украинският президент Володимир Зеленски.

Редактор: Станимира Шикова