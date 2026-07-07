Проф. д-р Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация получи подкрепата на 185 от членовете на Общото събрание. Вотът я определи като първата жена ректор на Алма Матер.

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„Благодаря Ви за това доверие, което изразявате. Това е отговорност, която се надявам с всички предизвикателства да можем да се справим. Надявам се заедно да продължим всички начинания и да изпълним всички цели, които сме си поставили. Надявам се заедно да успеем да продължим делото на нашия университет“, заяви проф. Стефанова след гласуването.

Проф. Стефанова ще довърши мандата до 2027 година, след като досегашният ректор проф. Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката.

Редактор: Ина Григорова