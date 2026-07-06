Днес звучи невероятно, но във Франция дълги години повече светлина в дома е означавала по-високи данъци. Така нареченият „данък върху слънцето“ е въведен през 1798 г. и се начислявал според броя на вратите и прозорците в сградата. Колкото повече отвори имало едно жилище, толкова по-висок налог плащал собственикът му.

Данъкът се появява след Френската революция, когато държавата изпада в тежка финансова криза и търси нови източници на приходи. Управляващите приемат, че големите къщи с повече прозорци принадлежат на по-богати хора и така броят на прозорците се превръща в своеобразен показател за благосъстоянието.

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Не след дълго французите започват да търсят начини да намалят данъците си. Много собственици буквално зазиждат прозорците на домовете си или ги премахват изцяло. Това обаче води до неочаквани последици - жилищата стават по-тъмни, влажни и лошо проветрени, а лекарите отчитат увеличаване на респираторните заболявания и случаите на рахит сред най-бедните. Именно затова налогът получава прозвището „данък върху слънцето“.

Макар подобен данък да е съществувал и в други европейски държави, Франция го запазва най-дълго. Той е окончателно отменен едва през 1926 г., когато страната преминава към по-съвременна данъчна система. И днес в някои френски градове все още могат да се видят фасади със зазидани прозорци.

Редактор: Ралица Атанасова