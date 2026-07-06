Това е едно ново, добро и интересно предложение, което е идеален пример за перспективна енергийна дипломация. Това коментира енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Еленко Божков в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Повод за дискусията стана заявеното от президента Румен Радев предложение България и Украйна съвместно да изградят АЕЦ „Белене” с европейски средства, като електричеството се предоставя през Румъния. „Държавата сложи тази идея на масата, но оттук нататък следва дълъг период на проучване, защото проектът не може да се реализира веднага”, отбеляза от своя страна енергийният експерт Антон Иванов.

Според Божков проектът е рентабилен за България, тъй като дава възможност ефективно да се използват вече наличните реактори, парогенератори и изградената инфраструктура на площадката. Експертът е категоричен, че това създава голяма сигурност при евентуална експлоатация на съоръжението. Той подчерта, че изграждането на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ „Козлодуй” и проектът „Белене” са паралелни и независими един от друг, поради което не би трябвало да се поставят в конкуренция.

АЕЦ „Белене“ може да бъде построена преди новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“, смята енергиен експерт

Относно финансирането Божков припомни, че страната ни има подписано междуправителствено споразумение за сътрудничество в ядрената област с Франция, като тепърва предстоят съгласувателни процедури с Европа за намиране на средства.

„За да има яснота за бъдещето на централата, е необходимо наемането на консултант, който да анализира текущото състояние и да даде рамка, по която тя евентуално да бъде завършена”, обясни Антон Иванов. Той изрази сериозни резерви относно европейското финансиране, като обърна внимание, че през последните 20 години Европа не е финансирала големи ядрени проекти.

„Фокусът в момента е насочен към малките модулни реактори или технологиите от съвсем ново поколение, към които АЕЦ „Белене” не спада”, предупреди експертът. Той добави, че на регионалния пазар конкуренцията в областта на енергетиката е изключително люта, като държави като Северна Македония, Сърбия и Гърция вече разработват своите стратегии за заемане на пазарни ниши.

Като най-спешна задача пред държавата в краткосрочен план Антон Иванов посочи запазването на работоспособните въглищни блокове в комплекса „Марица изток”. Той бе категоричен, че те са ключов актив, без който България губи възможността да балансира енергийната си система и да осигурява доставки на електричество при кризисни ситуации.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка