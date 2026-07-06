Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи поредна публична критика към италианския министър-председател Джорджа Мелони. В профила си в социалната мрежа Truth Social Тръмп публикува снимка с Мелони, под която написа: „Нужна е ограничителна заповед“.

Новата словесна атака идва дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара и поражда опасения за допълнително напрежение между двама ключови лидери от Алианса.

Президентът на САЩ и премиерът на Италия поддържаха приятелски отношения. Според „Асошиейтед прес“ обаче разривът между тях е настъпил, след като Италия отказала да окаже подкрепа на САЩ във войната с Иран.

Мелони все още не е коментирала последната публикация на американския държавен глава. В нейна защита обаче се изказа лидерът на италианската центристка партия „Действие“ Карло Календа, който определи Тръмп като „жалък, дребен хулиган“.

На срещата на лидерите на Г-7 миналия месец Тръмп заяви, че Мелони го е „умолявала“ да се снимат заедно. Италианският премиер категорично отхвърли твърдението, определяйки го като измислица, и разкритикува президента, че се отнася по-остро към съюзниците на САЩ, отколкото към противниците на Запада.

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Държавният глава разкритикува лидера на крайнодясната политическа партия „Братя италианци“, заявявайки, че Мелони се стреми към помирение с него, само за да си осигури по-голямо одобрение от страна на сънародниците си. Премиерът на Италия пък заяви, че думите на Тръмп са „безсмислени” и допълни: „Италия и аз никога не се молим на никого“.

Последствията от конфликта вече се усещат и в дипломатически план. Италианският външен министър Антонио Таяни отмени планираното си посещение във Вашингтон.

Междувременно Италия обяви, че възнамерява да се присъедини към българската позиция, изразяваща резерви по отношение на 21-вия пакет санкции срещу Русия.

Редактор: Иван Иванов