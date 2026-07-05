Десетки хиляди граждани изпълниха центъра на Тирана в нов голям протест срещу проекта на семейство Тръмп и политиката на премиера Еди Рама. Демонстрацията е част от това, което активистите наричат „Фламинго революция”.

Протестите започнаха заради планиран луксозен курорт, който иска да строи зетят на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. Към това обаче се прибавиха искания за реформи в Албания и протести срещу корупцията. Проектът за курорт е оценяван на 5 милиарда долара. Той би трябвало да бъде изграден в непосредствена близост до защитена влажна зона – дом на фламинго, тюлени и места за гнездене на морски костенурки. През седмицата Европейският съюз предупреди, че нарушаването на еконормите може да се отрази на кандидатурата на Албания за членство.

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„Живеем в страна, където корупцията е начело. Всичко в Албания може да се постигне и всичко може да стане възможно чрез корупция. И ние вече не искаме това. Искаме по-добро бъдеще. Искаме бъдеще, в което чужденци не могат да идват и да купуват страната ни. Искаме да живеем като европейци. Искаме да живеем достойно”, коментира простестиращата Гюляна Шоши.

„Твърде дълго съществува тази политическа култура, в която министър-председателят и политическите партии на тази страна си мислят, че могат да направят всичко и че няма пречки пред това, което според тях е правилно. Тук съм, защото искам край на тази политическа култура, където властта и алчността оправдават всичко”, коментира друга протестираща Адела Хало.

Редактор: Мария Барабашка