Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украинския и сирийския си колега в рамките на срещата на НАТО в Турция, съобщи Белият дом днес. "В сряда следобед президентът Тръмп ще участва в двустранни срещи с президента на Украйна Володимир Зеленски и президента на Сирийската арабска република Ахмед ал-Шараа", каза заместник-говорителят на Белия дом Ана Кели пред журналисти.

Срещата на Тръмп с Володимир Зеленски в Анкара идва на фона на засилените усилия за прекратяване на продължителната руска инвазия в Украйна, започнала преди близо четири години и половина. Висш американски служител, пожелал анонимност, посочи, че Тръмп ще се срещне със Зеленски, за да обсъдят как да прекратят войната, като добави, че това е негов дългогодишен приоритет. Според служителя републиканецът впоследствие ще продължи диалога и с руския президент Владимир Путин.

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И Путин, и Зеленски разговаряха по телефона с Тръмп в събота в рамките на разговори по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ. Тръмп и Зеленски се срещнаха за последно по време на срещата на Г-7 във Франция през юни, където лидерите се съгласиха да засилят натиска върху Русия за прекратяване на войната в Украйна. Тръмп имаше и напрегнати отношения с украинския лидер, най-вече по време на разгорещен спор в Овалния кабинет през февруари 2025 г., когато заяви, че Зеленски не разполага с "картите" за победа.

Междувременно срещата със сирийския президент Ахмед ал-Шараа идва, след като Тръмп многократно намекваше, че Дамаск може да се включи военно в Ливан, където Израел и "Хизбула" водят война. Ал-Шараа, когото Тръмп прие в Белия дом миналата година, отрече през юни, че страната му търси военна интервенция в Ливан, като посочи, че търси икономически, а не военни форми на сътрудничество между Ливан и Сирия.

Редактор: Дарина Методиева