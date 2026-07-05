Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на руския държавен глава Владимир Путин съдействие за намиране на решение на войната в Украйна по време на телефонен разговор, продължил близо 90 минути, това съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от агенция „Ройтерс”.

По думите на Ушаков предложението е било направено във връзка с предстоящото участие на Тръмп в срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Американският президент е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва.

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Според съветника на Кремъл по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украйна. Той е посочил, че руските военни са докладвали в петък за превземането на стратегически важния град Константиновка.

Това твърдение обаче беше категорично отхвърлено в събота от украинския президент Володимир Зеленски и Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Оттам заявиха, че украинската армия продължава да контролира града в източната част на страната.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че също е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на страната. По време на разговора той е подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия.

Редактор: Мария Барабашка