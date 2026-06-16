Снимка: БТА/АП
Американският президент потвърди, че е разговарял и с Путин
Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на срещата на Г-7. Това става ясно от снимки, публикувани от украинския държавен глава в социалната мрежа X.
It is always important to coordinate positions.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026
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Завжди важливо координувати позиції.
🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/pkaU9WTx8e
„Винаги е важно да се координират позициите”, посочи Зеленски в поста си.
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Съветникът му по комуникациите уточни, че лидерите са разговаряли в рамките на по-широка среща по време на форума.
Президентът на САЩ потвърди, че е имал „добра” среща с украинския си колега и заяви, че „Русия трябва да постигне споразумение”. Американският лидер направи тези коментари, докато отговаряше на журналистически въпроси по време на среща с емира на Катар. Той добави, че по-късно през деня отново ще разговаря със Зеленски.
„Слушайте, Русия трябва да сключи споразумение. Русия е загубила огромен брой хора, точно като Украйна”, подчерта Тръмп пред репортерите. Той обясни: „Миналия месец те загубиха 35 000 войници. Това се случва всеки месец. Средно това са 25 000 души - предимно войници, млади, красиви хора”. Тръмп нарече руско-украинската война „безумие” и отбеляза, че е имал ползотворна среща със Зеленски.
„Говорих и с президента Путин в неделя”, каза още американският лидер, без да разкрива съдържанието на разговора си със стопанина на Кремъл. Американският президент добави, че „между двамата лидери съществува силна враждебност”.Редактор: Мария Барабашка
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