Срещата на върха на страните от Г-7 продължава със същинската част от разговорите. Дневният ред ще бъде доминиран от кризата в Близкия изток, след постигането на споразумение между Техеран и Вашингтон.

Великобритания и Франция вече сформираха мисия за подпомагане на корабоплаването в Ормузкия проток, като френските и британските сили ще бъдат подкрепени от Нидерландия и Италия.

Лидерите от Г-7 се събират във френския курорт Евиан

Очаква се, че страните от Г-7 ще призоват Доналд Тръмп да преосмисли стратегията си, по отношение на войната в Украйна. Володимир Зеленски също е във френския курорт Евиан, където може да има отделна среща с Тръмп.

Срещата на Г-7 - ключови теми и очаквания

Редактор: Цветина Петкова