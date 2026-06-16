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Дневният ред ще бъде доминиран от кризата в Близкия изток
Срещата на върха на страните от Г-7 продължава със същинската част от разговорите. Дневният ред ще бъде доминиран от кризата в Близкия изток, след постигането на споразумение между Техеран и Вашингтон.
Великобритания и Франция вече сформираха мисия за подпомагане на корабоплаването в Ормузкия проток, като френските и британските сили ще бъдат подкрепени от Нидерландия и Италия.
Лидерите от Г-7 се събират във френския курорт Евиан
Очаква се, че страните от Г-7 ще призоват Доналд Тръмп да преосмисли стратегията си, по отношение на войната в Украйна. Володимир Зеленски също е във френския курорт Евиан, където може да има отделна среща с Тръмп.
Срещата на Г-7 - ключови теми и очакванияРедактор: Цветина Петкова
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