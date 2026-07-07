Майки от цялата страна протестираха с искане за увеличаване на парите за втората година по майчинство. Мотивът: отглеждането на дете в този период се превръща в риск и подвиг за родителите. Особено за онези 30%, които отглеждат децата си сами.

Веселина Панайотова от фондация „Мама има работа” каза в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS, че 399 евро по време на втората година майчинство не са достатъчни за грижата на двама човека – парите се дават на майката за детето, следователно с тези средства се издържат двама. Също така посочи, че тази издръжка е крайно недостатъчна, а с инфлацията те се изразходват много по-бързо.

Протести заради парите за майчинство

По думите на Панайотова в момента се правят инвестиции за по-възрастното население, на заден план остават обаче децата.

Тя подчерта, че майките имат нужда от спокойствие, за да се грижат добре за децата си, а проблемът с финансите е проблем.

Панайотова подчерта, че у нас цените на лекарствата са по-високи от тези в други страни, а това също е важно за отгледането на децата.

Експертът каза, че искане на протестиращите е майките да имат право да получават 75% от майчинството, връщайки се на работа през втората година. Друго искане е 70% от осигурителния доход да се плаща през втората година на майчинството, като минимумът да е минималната работна заплата, а максимумът - две минимални работни заплати.

Панайотова каза още, че детските са от 50 лева месечно, като това не е променяно от много време. Тя подчерта, че докато детето навърши 18 години трябва да има условия за неговото отглеждане и развитие.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова