Тази вечер в 15 града на страната майки излязоха на протест. В Пловдив демонстрацията беше на площад „Съединение”. Основното, което родителите поискаха, е да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. В момента то е в размер на 398 евро месечно.

Парите за работещите млади майки предизвикаха спор в парламента

Протестиращите поискаха още повишение на сумите за детски надбавки, които в момента са 25 евро, както и всяко дете да получава такива, независимо от доходите на родителите.

Редактор: Ивайла Маринова