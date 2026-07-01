Снимка: Стопкадър
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В Пловдив поискаха по-голямо обезщетение за втората година майчинство
Тази вечер в 15 града на страната майки излязоха на протест. В Пловдив демонстрацията беше на площад „Съединение”. Основното, което родителите поискаха, е да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. В момента то е в размер на 398 евро месечно.
Парите за работещите млади майки предизвикаха спор в парламента
Протестиращите поискаха още повишение на сумите за детски надбавки, които в момента са 25 евро, както и всяко дете да получава такива, независимо от доходите на родителите.Редактор: Ивайла Маринова
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