Спор в парламента относно парите за майчинство при връщане на работа втората година. От „Продължаваме промяната“ предложиха майките, които се връщат на работа, да взимат пълната сума от възнаграждението си. Управляващите отхвърлиха предложението.

„Този законопроект е „уин-уин” за всички страни. От една страна, младите семейства ще разполагат с допълнителни средства за по-справедливо отглеждане на своите деца, от друга страна, бизнесът ще бъде щастлив от това, че младите се връщат на работа. Тази законодателна промяна не е разход за държавата, тя е приход”, заяви Венко Сабрутев от „Продължаваме Промяната”.

Управляващите обмислят допълнителни стимули за работещите майки

„Децата са най-голямата ценност на семейството, на обществото, на държавата и, независимо дали това би генерирало повече приходи или разходи, ако този законопроект доведе до това да се родят повече деца в тази държава, ние ще го подкрепим”, посочи Димо Дренчев от „Възраждане”.

„Трудно ми е да защитя нещо, което е трудно защитимо. Смисълът е в това майката да стои до детето и смятам, че това е огромно достижение на редица български правителства. Но може да се постигне подобрение. МТСП работи за това компенсацията да стане 75% от следващата година”, каза Петър Витанов от „Прогресивна България”.

Редактор: Ивета Костадинова