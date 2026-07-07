Американският президент Доналд Тръм заяви, че темата за връщането на Турция в програмата за военните самолети F-35 ще бъде разгледана, без да даде ясен отговор дали ще се стигне до решение в полза на Анкара. Тръмп е в града за срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли.

„Това решение засяга много хора, включително и такива, които се намират в тази зала. Защо да не стане? С Турция имаме отношения и те са много по-здрави, отколкото тези с други държави. Програмата е много добра - една от най-добрите, правени досега“, коментира Тръмп, цитиран от кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Срещата на върха на НАТО в Турция - кои са основните теми в дискусиите

Припомняме, че САЩ наложиха санкции на Турция и я изключиха от програмата за самолетите от пето поколение F-35, след като през 2019 г. Анкара закупи руски системи за противовъздушна отбрана С-400.

Редактор: Маргарита Стоянчева