Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) алармира за увеличаващ се брой измами, насочени към заявители и притежатели на права върху интелектуална собственост. За това информираха от Патентното ведомство на България.

Според организацията измамници все по-често изпращат фалшиви електронни писма, правят телефонни обаждания или отправят искания за плащания, представяйки се за представители на СОИС. За да изглеждат достоверни, те използват името, логото и други елементи от визуалната идентичност на организацията.

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От СОИС призовават гражданите и бизнеса да бъдат особено внимателни при получаване на съобщения, свързани с плащания, регистрации или услуги в областта на интелектуалната собственост. Оттам съветват потребителите винаги да проверяват източника на комуникацията и да не извършват плащания при съмнения за измама.

Организацията поддържа и специална онлайн страница, на която публикува информация за установени измамни схеми и насоки как те могат да бъдат разпознавани.

Междувременно от Патентното ведомство съобщиха, че СОИС разширява дейността си в областта на изкуствения интелект и подготвя нова поредица от практически ресурси за малките и средните предприятия.

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Наръчникът има за цел да помогне на бизнеса да се ориентира в основните въпроси, свързани с използването на AI технологии и защитата на интелектуалната собственост. През 2027 г. се очаква излизането и на второ практическо ръководство, посветено на разчитането и разбирането на лицензионните споразумения за приложения и услуги, базирани на изкуствен интелект.

Редактор: Цветина Петкова