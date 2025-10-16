Финансовите измами в интернет бележат ръст, а с тях расте и рискът за потребителите, особено на фона на нарастващата роля на изкуствения интелект. Над 160 досъдебни производства са образувани само от началото на седмицата заради хакерски атаки и финансови измами онлайн, съобщиха от МВР.

Тази тревожна тема коментира в студиото на NOVA NEWS Радомир Дуков, който е председател на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления. „Основните причини хората да попадат в капана на измамите са две – използването на все по-усъвършенствани технологии и ниската дигитална грамотност сред населението“, посочи той.

Най-често срещаните схеми са свързани с фалшиви инвестиционни предложения – предимно в криптовалути или „иновативни“ активи. Примамката е една и съща - обещания за висока печалба в кратък срок и платформи, които симулират „живи“ инвестиции. Всъщност потребителите само гледат анимирани резултати, без реални вложения зад тях.

Нова схема: Измамници се представят за инвестиционни посредници

„Много често измамниците използват фалшиви апликации и сайтове, които имитират реални платформи. Така създават усещане за сигурност и успех, което подтиква жертвите да инвестират още и още“, обясни експертът.

Нарастващата достъпност до инструменти с изкуствен интелект също променя пейзажа на измамите. Според Дуков днес вече не можем да разчитаме на правописни грешки и лош превод, за да разпознаем фалшива комуникация – изкуственият интелект прави всичко изгладено, логично и убедително.

„Вече има фалшиви клипове с известни личности, включително президента на България, които рекламират фиктивни инвестиционни платформи. Това е особено опасно, защото създава доверие на базата на фалшива визия“, подчерта експертът. Съветът му - да проверяваме всичко, дори чрез самия изкуствен интелект. „Ако ви пратят подозрителен линк или инвестиционно предложение – попитайте AI дали има нещо съмнително, или се консултирайте с човек, който разбира“, препоръча е председателят на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления.

Дуков припомни, че почти цялата ни финансова информация вече се съхранява на мобилните устройства. И макар това да е удобно, то отваря и вратата за атаки, ако не бъдем внимателни. „Ако отвориш непознат линк, имейл с прикачен файл или се логнеш в измамна страница, можеш да дадеш пълен достъп до телефона си – включително и до банковите приложения. И дори двуфакторната автентикация вече може да бъде манипулирана“, предупреди той.

Как да се предпазим от киберизмами, свързани с въвеждането на еврото

С наближаващото влизане на България в еврозоната вече се появяват и измами, свързани с обмяната на валута. Според специалиста уязвими са най-вече хората, които ще разчитат на онлайн платформи или неофициални посредници. „Ако някой ви предлага да обмените лева в евро на по-добър курс от официалния – това е червен флаг. Никой няма да ви даде 2.10, когато фиксираният курс е 1.95583. Това е капан“, предупреди той. Особено уязвими ще бъдат и търговците на дребно, ако не бъдат обучени как да разпознават фалшиви еврови банкноти.

Дуков е категоричен, че липсата на образователна кампания е основният пропуск на институциите, както по темата с ИИ, така и с еврозоната. „Не можеш да очакваш, че хората ще се пазят, ако никой не ги е научил как. Кампании за защита от измами трябва да се водят паралелно с всяка важна икономическа реформа“, посочи експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова