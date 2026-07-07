Изпълнителят Емрах Стораро е дал сведения в София, след като беше заснет да преминава с луксозен автомобил през пешеходната алея на парка в Стария град на Созопол.

По време на разпита той отново е обяснил действията си с думите, че не е имало маркировка и е мислил, че оттам е входът за дискотеката.

Певецът, за който това не е първо провинение зад волана, ще получи глоба за нарушението.

МВР проверява сигнал за автомобил в парка на Созопол, според очевици колата е на Емрах Стораро (ВИДЕО)

Вчера от Община Созопол поставиха бетонни саксии пред арката и монтираха метални преграждащи колчета, които ще възпрепятстват преминаването на автомобили през парка.