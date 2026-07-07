Замразяват договора между „Булгаргаз” и „Боташ” за 15 месеца. До това се стигна след среща „на четири очи” между премиера Румен Радев и президента Реджеп Ердоган в Анкара в понеделник. Според подписания между двете дружества документ, страната ни ще плаща само за използвания капацитет, като ще има и предоговаряне на условията на пазарен принцип. Темата обаче очаквано предизвика остри политически реакции и гняв сред партиите в парламента.

Големият въпрос, който задават политическите сили извън управлението, е при какви условия турската държава се е съгласила на нови параметри по сделката и какво ще трябва да даде България в замяна. Критика дойде и заради факта, че договорът се спира за срок от година и половина. Според партиите в опозиция, този ход е ясен знак, че първоначалната сделка не е била изгодна за страната ни.

Какво следва за България след замразяването на договора с „Боташ“

От ГЕРБ-СДС изразиха съмнения какво точно се крие зад замразяването. „Не знаем да се радваме ли или да страдаме от това. Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен за следващите 15 месеца. И забележете срокът от 15 месеца как съвпада и с провеждането на местните избори. Ако на 16-ия месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към настоящия момент? Тоест някой ще ни ги опрости или те ще бъдат мултиплицирани по някакъв друг начин?”, попита Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

Критики дойдоха и от редиците на „Продължаваме Промяната”. „Точно Румен Радев ни убеждаваше, че е изгоден за България, но просто не се ползвал. Ето сега виждаме отново, че договорът не се ползва или се ползва само в извънредни ситуации, когато терминалът в Александруполис не работи. Всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които „Булгаргаз“ не може да плаща”, заяви Радослав Рибарски.

Ивайло Мирчев добави, че реалностите показват сериозни финансови щети за държавното дружество. „Първо, дълго време ни беше обяснявано, че „Боташ“ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ по „Боташ“, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ например през Гърция. В резултат на „Боташ“, „Булгаргаз“ вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази”, коментира Мирчев.

От ДПС бяха лаконични, но подкрепиха ревизията на параметрите. „Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко едно действие в тази посока би било добре за нашата страна”, каза Иво Цанев.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов също отправи остри въпроси. „Изведнъж се оказва, че нито е успешен, нито е полезен, нито е печеливш, и изведнъж се оказва, че трябва да го предоговаряме и да го замразим. Дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това?”, попита Костадинов.

Ходът със замразяването на договора обаче срещна и защита в лицето на Петър Витанов, според когото сделката първоначално е била сключена при съвсем различни геополитически обстоятелства.

„Този договор беше сключен при съвсем други обстоятелства - когато се говореше, че руски газ повече няма да има никъде. Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто. И когато се оповестят параметрите, ще видите, че всъщност е от много голяма полза за България”, категоричен бе Витанов.