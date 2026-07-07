Във вторник Куба постепенно започна да възстановява електроснабдяването в столицата Хавана, след като голяма авария остави цялата страна без ток в понеделник, предаде „Ройтерс“.

Държавният електроенергиен оператор УНЕ заяви, че осигурява електрозахранване за някои жизненоважни места, включително болници и центрове за производство на храни. Въпреки това, до късния следобед в понеделник компанията е успяла да задоволи едва 1% от нуждите на потребителите в Хавана. Засега причините за мащабната авария остават неизвестни.

Токът отново спря в цяла Куба

Куба има хронични проблеми с производството на електроенергия. Страната е обект на дългогодишно американско ембарго. Президентът на САЩ Доналд Тръмп блокира и чуждестранните доставки на петрол за Куба, заплашвайки със санкции държавите доставчици.

Спирането на тока и бавното му възстановяване са пореден удар по жителите на острова, които са изтощени от честите сривове в мрежата, пречещи на хората да работят и спят нормално в летните жеги, отбелязва „Ройтерс“.

Редактор: Мария Барабашка