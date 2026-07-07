Летище в отдалечен японски регион, пострадал от смъртоносно земетресение през 2024 г., получи нов облик и временно име, вдъхновено от вселената на Pokemon. Във фоайето му беше поставен Пикачу, носещ се във въздуха върху балон с форма на самолет.

Полуостров Ното отчита спад на туристите след силното земетресение с магнитуд 7,5 на Нова година преди две години, което отне живота на над 700 души.

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Noto Airport has adopted the nickname of Noto Satoyama Pokémon with You Airport, part of an effort to bring in more visitors following renovations due to damage from the 2024 Noto Peninsula Earthquake. https://t.co/ppSpkM5QLU pic.twitter.com/iakPmCfCDP — The Japan News (@The_Japan_News) July 7, 2026

Пикачу в реален размер, облечен като пилот, се присъедини към официални представители за церемония по прерязване на лентата, с която местното летище официално получи временното име „Noto Satoyama Pokemon With You Airport“ и посрещна посетители.

Над 100 персонажа от Pokemon са изложени на различни места в летището, включително върху стената във фоайето.

Името ще се използва в продължение на три години, съобщиха от фондацията Pokemon With You.

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Японската обществена телевизия NHK съобщи през февруари, че броят на посетителите, които нощуват в региона, остава малко над 30% от нивата преди земетресението.

Редактор: Ивета Костадинова