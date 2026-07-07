Снимка: iStock
Машината е извършила твърдо кацане, след което се е наклонила на една страна на пистата
Самолет на киргизстанската авиокомпания TezJet е кацнал аварийно на международното летище в Бишкек след инцидент при приземяването, съобщава ТАСС, позовавайки се на информация от летищните власти.
По предварителни данни няма пострадали сред пътниците и екипажа. На място са изпратени аварийни екипи, които извършват проверка на обстоятелствата около инцидента.
Самолет авиакомпании TezJet завалился набок при взлете в аэропорту «Манас».— АКИpress – Новости Кыргызстана (@akipress) July 7, 2026
Борт выполнял рейс Бишкек-Ош, когда, по предварительным данным, у него лопнуло колесо.
Пострадавших нет, пассажиров эвакуировалиhttps://t.co/7ZPXAB7PM5 pic.twitter.com/XjeUZxwh5x
Според очевидци машината е извършила твърдо кацане, след което се е наклонила на една страна на пистата. Веднага след спирането на самолета е започнала евакуация на пътниците чрез надуваемите аварийни пързалки.
На летището незабавно са пристигнали пожарни автомобили и екипи на спешна помощ. Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.Редактор: Цветина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни