23-годишна българска гражданка е била намерена мъртва в апартамент в гръцкия град Солун, съобщават местни медии.

Трагичният инцидент е станал в квартал Неаполи, където младата жена е живеела. По информация на гръцките издания родителите ѝ известно време не успявали да се свържат с нея и започнали да я издирват. След като не получили вест от дъщеря си, близък на семейството посетил жилището и я открил безжизнена.

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На място е извикан съдебен лекар, който е извършил първоначален оглед на тялото. Според данните, с които разполагат до момента разследващите органи, няма видими следи от насилие.

Причините за смъртта на младата жена все още не са установени. Очаква се назначената съдебномедицинска експертиза да даде повече яснота около обстоятелствата, довели до фаталния изход.

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Редактор: Цветина Петкова