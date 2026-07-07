Спецоперация на МВР се провежда в Габрово във вторник. На място има жандармерия, изградени са и КПП-та. Целта на акцията е респектиране на криминалния контингент и борба с битовата престъпност.

Това се случва ден, след като кметът на Габрово Таня Христова поиска помощ в борбата с престъпността чрез отворено писмо до премиера Румен Радев.

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В него тя казва, че проблемът не се корени в липсата на закони, а в недостатъчно ефективното им прилагане. "Практиката показва, че местната полиция не осъществява необходимата превантивна дейност и своевременна реакция срещу битовата престъпност с цялата строгост на закона. Това създава усещане за безнаказаност, разколебава доверието на гражданите в способността на държавата да гарантира тяхната сигурност, поставя под риск обществения ред и създава у нарушителите усещане за недосегаемост", пише в писмото Христова.

Тя посочва и нуждата от конкретни и неотложни законодателни промени, "които да предоставят на кметовете реални механизми за участие, координация и контрол при планирането и изпълнението на мерките за обществен ред на територията на общините".

Снимка: МВР