Снимка: Цеца Алексова, NOVA
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Сред арестуваните са директорът и заместник-директорът на дружеството
Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВиК - Бургас малко преди 9 часа в петък сутринта. В следобедните часове бяха задържани повече от 10 души, включително изпълнителният директор Цветан Мирчев и неговият заместник - Пламена Жечева, научи NOVA. Сред останалите хора в ареста са ръководители на регионални офиси на дружеството.
По неофициална информация спецакцията на антимафиотите е свързана с разследване на фиктивна работа по обществена поръчка на стойност 1,5 млн. лева.
На място са извършени проверки и е иззето голямо количество документация. Проверени бяха и кабинетите на ръководството.
Разследването продължава под надзора на държавното обвинение.
Обвиниха шефа на ВиК-Несебър за подкуп, хванаха го с белязани 8000 евро, в дома му откриха още 33 000 евро
Припомняме, че преди дни беше извършен зрелищния арест и на ръководителя на подразделението в Несебър. Свилен Станчев бе задържан при специализирана операция на 26 юни, заедно с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВиК. Вторият задържан е без повдигнато обвинение, тъй като нямало достатъчно събрани доказателства срещу него.
Според разследването със сумата от около 8 000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече бил срещнал отказ по официален път. Станчев и другият задържан бяха заловени в автомобил, собственост на ВиК, с белязаните пари в него.
А на 1 юли в ефира на NOVA хотелиер и собственик на фирма, която до миналата година е работила с ВиК, се оплакаха, че са били изнудвани за пари.
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