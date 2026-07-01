Часове след призива на окръжния прокурор на Бургас в ефира на „Здравей, България“ пострадали от ръководството на ВиК - клон Несебър да подават сигнали, с NOVA се свърза хотелиер, който твърди, че е станал жертва на незаконни действия.

По думите му водата към хотела му е била спряна по нареждане на обвиняемия директор на ВиК - Несебър Свилен Станчев, задържан миналата седмица по обвинение за подкуп.

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Хотелиерът Венелин Ташев разказа, че хотелът му в Несебър е останал без водоснабдяване на 4 февруари тази година. По думите му първоначално е трябвало да бъде спряна водата само към строителен обект и бъдещ СПА център, но вместо това служители на ВиК са прекъснали водоподаването към целия хотелски комплекс.

Хотелиерът твърди още, че не му е била искана конкретна сума, но му било подсказано към кого да се обърне, за да реши проблема си. Според Ташев проблемите му започнали още на 13 август след проверка по анонимен сигнал. Той твърди, че проверката е била разпоредена от тогавашния изпълняващ длъжността директор на РДНСК Георги Георгиев, когото определи като част от групата хора, действащи срещу неговия бизнес.

Мъжът заяви, че при проверката е било установено нарушение за извършване на строителни дейности по време на забрана, въпреки че според него в обекта не е имало нито ток, нито вода, нито строителни работници. Той посочи, че впоследствие е издадена заповед за спиране на водата към строителния обект, но при изпълнението ѝ служители на ВиК са прекъснали водоснабдяването на целия хотел.

По думите му в момента на спирането на водата хотелът е функционирал, като в него е имало около 50 работници и между 30 и 40 туристи. Ташев подчерта, че комплексът разполага с ресторант, барове, кафенета и фитнес зала с около 900 продадени карти.

Венелин Ташев заяви, че никой не му е поискал конкретна сума пари, но му е било подсказано, че трябва да се „разбере“ с определени хора. Той разказа, че двама представители на ВиК са го извикали настрани пред хотела и са му обяснили, че водата няма да бъде пусната, докато не „оправи отношенията там, където трябва“.

Единият от посочените от него служители е Райчо Райков, за когото впоследствие стана ясно, че е бил технически ръководител във ВиК - Несебър. Другият, по думите на Ташев, е бил ръководител на местното дружество. Хотелиерът твърди, че именно те са му намекнали към кого трябва да се обърне, за да бъде решен проблемът.

„Докато не си оправя отношенията там, където трябва, да отида, да говоря и да се разбера, няма да ми бъде пусната водата“, заяви Ташев.

Според него вече пет месеца хотелът не работи заради липсата на водоснабдяване. Хотелиерът съобщи, че вече е подавал сигнали до прокуратурата, до ВиК холдинг в София и до Комисията за енергийно и водно регулиране.

По думите му КЕВР е наложила санкции на ВиК Бургас и EVN, но това не е довело до решаване на проблема. Той твърди още, че е бил убеждаван да оттегли заведено дело срещу институции, като му било обещано, че след това водата ще бъде възстановена. „Накараха ме да си изтегля делото, за да ми пуснат водата. Изтеглих го и пак не ми пуснаха водата“, заяви Ташев.

Той допълни, че по казуса са водени разговори чрез неговия адвокат с представители на държавната власт. Според него проблемът не се изчерпва с ареста на Свилен Станчев и има по-дълбоки причини. Ташев твърди, че срещу него са извършвани многобройни проверки от различни държавни институции и че натискът върху бизнеса му продължава от години.

Втори бизнесмен: Поискаха ми по 30 лева на курс и 5000 евро на месец

Сигнал до NOVA подаде и Живко Михалев - предприемач от Стара Загора, който повече от 20 години работи на територията на община Несебър. Той извършва дейност по почистване на канализация и извозване на отпадъчни води в района от Слънчев бряг до Елените.

Михалев твърди, че проблемите му започнали след смяната на ръководството във ВиК - Несебър. По думите му още след подписването на договор с ВиК - Бургас му е било поискано да плаща допълнителни суми в брой за всеки курс. „Поискаха ми по 30 лева на курс. Попитах защо трябва да плащам. Казаха ми, че парите са за една партия, не са за нас“, заяви той.

На въпрос коя е въпросната партия, Михалев отказа да отговори. Според Живко Михалев искането за парите е било отправено от Коста Иванов от Бургас, когото той определи като заместник в дружеството и човек, който подготвя договорите.

Михалев твърди още, че е трябвало да се отчита на Райчо Райчев, когото определи като заместник-ръководител в Несебър. В ефира беше уточнено, че става въпрос за техническия ръководител, освободен след ареста на Свилен Станчев.

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По думите му през тази година чрез посредник му е било отправено ново предложение - да плаща по 5000 евро месечно „под масата“, за да може да работи безпроблемно. „Пет хиляди евро на месец и да работя колкото си искам“, заяви Михалев.

Освен това е трябвало да заплаща и официални такси към ВиК според количеството извозвани отпадъчни води, като по думите му размерът им можел да варира между 500 и 1000 евро месечно. Михалев твърди, че след като е отказал да плаща исканите суми, тази година не е получил договор за работа и в момента не може да извършва дейността си.

По думите му от ВиК Бургас многократно отлагат подписването на нов договор с различни обяснения. На въпрос дали смята, че би получил договор, ако беше приел условията, той отговори: „Вероятно“. Предприемачът заяви, че през тази седмица ще подаде официална жалба в прокуратурата.

Венелин Ташев също обяви, че ще внесе нов сигнал до прокуратурата след многократните публични призиви на окръжния прокурор Георги Чинев.

Хотелиерът твърди, че много други хора са се свързвали с него и са му разказвали за сходни случаи, но се страхуват да говорят публично. Според него има и други потърпевши, на които са били съставяни актове за десетки хиляди левове след отказ да изпълнят подобни искания.

Гледайте във видеото още подробности по случая.