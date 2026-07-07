С разпит на ключови свидетели продължи делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежкия инцидент от 14 август миналата година, при който с електрическо АТВ помете петима пешеходци на тротоар в курорта Слънчев бряг.

Във втория ден от съдебното следствие показания пред съда даде младата жена, която е била заедно с Бургазлиев на електрическата машина по време на катастрофата. По време на разпита обаче тя заяви, че не си спомня случилото се, а майка ѝ се намеси с думите: „Не, не се сеща нищо, извинявайте, не се сеща. Оставете момичето“.

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По делото бяха изслушани и представители на фирми, отдаващи подобни превозни средства под наем. Адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков заяви пред съда, че малко преди инцидента Бургазлиев е направил опит да наеме АТВ от друга компания, но му е било отказано.

„Няколко минути преди това, заедно със своята спътничка, е отишъл и е опитал да вземе АТВ, но му е било отказано, тъй като не е бил в адекватно състояние“, посочи адвокат Радков. По думите му е имало и предишни случаи, при които обвиняемият не е връщал наетите машини в добро състояние.

Различна версия представи собственикът на фирмата, от която Бургазлиев в крайна сметка е наел електрическото АТВ. Димитър Шомилов заяви, че служителят, извършил отдаването под наем, е преценил, че клиентът е в нормално състояние.

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„Той си представя документа, работникът е преценил, че е в адекватно състояние и му е дал машината“, каза Шомилов. Той допълни, че при наемането клиентите подписват договор, с който декларират, че не са употребили алкохол или наркотични вещества.

Процесът продължава с разпити на свидетели и събиране на доказателства около обстоятелствата, довели до тежкия инцидент, при който пострадаха петима души.