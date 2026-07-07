Районът на инцидента е отцепен от полиция и движението е затруднено

Тежък инцидент парализира центъра на Велико Търново днес. Автобус на градския транспорт блъсна и уби 67-годишна жена на пътя.

Жената е блъсната докато пресича пешеходната пътека до централния пазар в града, съобщава БГНЕС. Тя е починала на място следствие на силния удар.

Жена почина в линейка след удар от кола на пешеходна пътека в Кнежа

Минути преди обяд районът на инцидента е отцепен от полиция и движението е затруднено. Тепърва ще се правят следствени огледи, за да се изяснят точните причини за инцидента. 

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: БГНЕС

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